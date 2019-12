Biometria | dispositivi mobili | blockchain | l’intelligenza artificiale domina il trasporto

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Agenti virtuali e chatbot al posto di operatori ai desk aeroportuali e ai contact center: secondo il report SITA 2019 China IT Insights realizzato da SITA, fornitore globale di tecnologie per ilaereo, l’88% delle compagnie aeree e degli aeroporti in Cina guarda al(IA) come a una tecnologia chiave da qui al 2022 per dare ai passeggeri l’esperienza di viaggio ultra-personalizzata che desiderano. Il focus degli operatori – che si concentreranno sull’uso di questa tecnologia per l’assistenza ai clienti – porterà a una rapida impennata dell’uso di questa tecnologia in Cina, dove già oggi quasi la metà delle compagnie aeree (43%) ha implementato servizi di customer service basati sull’IA. Tali investimenti incontrano la richiesta dei passeggeri di aerolinee e scali cinesi: il 64% vorrebbe un assistente di viaggio digitale. L’IA è la prima fra le ...