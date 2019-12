Aggressione vigili | la Cgil | “Più sicurezza per gli operatori”

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ultimo accadimento che ha visto l’di lavoratori della Polizia Municipale, intervenuti per ristabilire comportamenti corretti da parte di un cittadino straniero, dimostra ancora una volta, quanto sia necessario adottare serie misure a garanzia della incolumità dei lavoratori, impegnati in tale settore, e, di conseguenza, degli stessi cittadini”. A dichiararlo Antonio Capezzuto, segretario dellafunzione pubblica, dopo l’subita ieri da un agente durante il servizio. “Si rappresenta, come in altre circostanze evidenziato, la necessità di dotare l’organico dei, in servizio di pattugliamento, di strumenti di deterrenza efficaci. Inoltre, è fin troppo evidente la difficoltà, che diviene insormontabile, nel caso di doversi procedere a un fermo giudiziario, in ...

