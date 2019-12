Adriano Celentano | il figlio parla del suo dramma E sul flop di Adrian…

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giacomoe il suo: lo sfogo deldel conduttore di Adrian Stasera andrà in onda l’ultima puntata dello show di, Adrian. Ma oggi a far molto discutere è stato suoGiacomo per alcune sue dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo. Cosa ha detto? Ildiha raccontato il suopersonale: per tanti anni è stato depresso, ha avuto alcuni grossi problemi di salute i rapporti con i genitori sono inesistenti. Ildel conduttore di Adrian, nel 2004, ha avuto anche la labirintite: “Sono stato costretto a stare immobile sul divano del salotto, che era diventata la mia camera da letto…” In quest’ultima circostanza a stargli vicino è stata solo la moglie in quanto none non vede da tempo il padree Claudia Mori. Una situazione che fa soffrire molto ildel ...

mengonimarco : Due voci insieme. Un incontro speciale. Questa sera, Marco Mengoni e Adriano Celentano. Dalle 21.30 su Canale 5.… - giuliainnocenzi : Per #Adrian gli allevamenti intensivi sono i nuovi lager. Grande Adriano Celentano che davanti a milioni di persone… - InArteMorgan : #Morgan e Adriano Celentano -