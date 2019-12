Veronica abbandona il trono | web in delirio

velvetgossip

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha deciso dire il, pensa ancora ad Alessandro e non riesce più a proseguire la sua esperienza a Uomini e Donne. A dare la notizia è “Il vicolo delle news”. Penso ancora ad Alessandro Zarino Nella registrazione odiernaha litigato con Tina dopo aver manifestato la volontà dire ile proseguire la sua conoscenza con Zarino. Pare infatti che la giovane, ormai ex tronista, non sia riuscita a conoscere altri ragazzi perché nella sua testa c’era ancora Alessandro. Un bel colpo di scena che non tutti hanno digerito…è andata a Napoli per incontrare Zarino e sembra che questo incontro sia servito ad avvicinarli e che le telecamere siano diventate di troppo. Si vede infatti, durante la puntata, l’incontro che i due hanno avuto e si sente chiaramente Zarino affermare di non voler partecipare come corteggiatore ...

elafashionable : RT @menis_10: #uominiedonne nella registrazione di oggi Veronica abbandona il trono xche’nn ha senso se Alessandro nn rimane e escono insie… - Cokina12 : RT @WefaBour: Veronica abbandona il trono con Alessandro ?? Raffaella i tronista è meglio che li scegliamo noi #uominiedonne - WefaBour : Veronica abbandona il trono con Alessandro ?? Raffaella i tronista è meglio che li scegliamo noi #uominiedonne -