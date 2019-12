Ue | accordo sul clima | «Zero emissioni nette entro il 2050» – La bozza sul documento

Sul Mes il Governo è a un bivio - si chiuda anche senza accordo : Sin dal giorno successivo alle elezioni del marzo 2018, ho sostenuto (e tuttora mi sentirei di sostenere) che, per chi non volesse consegnare l’Italia a una destra illiberale e nazionalista, logica, politica e senso di responsabilità prescrivevano a Pd e M5S di interloquire e, se possibile, cooperare. Le cose sono andate come sono andate: specie a causa del funambolico zigzagare di Renzi, ne è sortito prima il Governo ...

Mario Centeno : "Sul Mes c'è già l'accordo. Nessuna ragione per cambiare il testo" : “L’accordo è già stato preso, non vediamo ragione per cambiare testo”, parola di Mario Centeno. Il presidente dell’Eurogruppo interviene sulle modifiche al fondo salva stati, che stanno causando molte agitazioni all’interno del governo italiano. “La firma della riforma del Mes avverrà a inizio 2020”. Sulla questione interviene anche Paolo Gentiloni: ”È questo il ...

Anas - avviata la rimozione di rifiuti sul raccordo autostradale di Benevento : Tempo di lettura: 1 minutoAnas (Gruppo FS Italiane) comunica che oggi sono iniziate le attività per la rimozione dei rifiuti illecitamente sversati lungo le piazzole di sosta del raccordo autostradale di Benevento. Fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 152/2006 “Testo Unico sull’Ambiente”, che attribuisce ai Comuni la competenza in merito alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, Anas, per tutelare il ...

Tamponamento sul raccordo : due feriti e lunghe code per Castel del Lago : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale questa mattina all’altezza del km 8 in direzione Castel del Lago, dove si è verificato un Tamponamento. Coinvolti un’autovettura e un camion. Due i feriti, ma in maniera lieve ed entrambi trasportati presso il vicino nosocomio Rummo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale della Polizia Stradale. A causa dell’incidente si sono verificate code e disagi ...

Tronchetti Provera : «Con Lukaku e Lautaro ricomincio a sognare. Sull’accordo Inter-Pirelli…» : L’ad di Pirelli Tronchetti Provera ha parlato del legame della società con l’Inter: «Manterremo un rapporto, quale sarà lo vedremo» Tronchetti Provera, a margine della presentazione del calendario Pirelli 2020, ha parlato dell’Inter: «Il lavoro che ha fatto Conte è straordinario. Ha motivato e dato un gioco alla squadra con degli inserimenti che stanno avendo rendimento fuori le aspettative e con alcuni giocatori esplosi come ...

Salvini e Meloni incalzano Di Maio : 'No all'accordo sul Mes' : La strategia di Salvini e della Meloni è cercare di dare la spallata definitiva al governo giallorosso sul tema sui cui le divergenze, tra il Pd europeista e il M5S (euroscettico, anche se a corrente alternata), sono più sensibili, cioè la riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Lega e Fratelli d'Italia hanno individuato, più che in Di Maio, sia nei parlamentari pentastellati anti-dimaiani che in quelli ortodossi, le orecchie più ...

Gazzetta : il gruppetto dei rivoltosi era in disaccordo con Ancelotti sul ritiro : Non c’è andato giù leggero Carlo Ancelotti con i suoi calciatori, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Al termine della riunione la decisioni le prende lui è c’è poco da discutere e questo ha fatto insorgere immediatamente il solito gruppo di resistenti. Ma questa volta Ancelotti lo aveva promesso, niente debolezze perché non si può proseguire in questa situazione, ma va assolutamente trovata una soluzione e il ritiro è ...

Alitalia - Di Maio : “Nel governo tutti d’accordo per una norma sul prestito ponte” : “Su Alitalia siamo tutti d’accordo che vada fatta una norma che permetta alla struttura commissariale di utilizzare il prestito ponte. Dobbiamo dare una chance a questa compagnia, ma è arrivato il momento anche di fare un’azione di responsabilità sugli amministratori”. Lo dice il ministro e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi, al termine del vertice ...

Dl fisco - trovato l'accordo sul carcere per i grandi evasori. Confindustria : «Non criminalizzare le imprese» : trovato l'accordo per l'inasprimento del carcere per i grandi evasori. Due emendamenti dei relatori riducono l'aumento delle pene per i comportamenti non fraudolenti, come la...

C'è l'accordo sul carcere agli evasori : per i reati meno gravi ridotto l'aumento delle pene : ridotto l’aumento delle pene per i reati non fraudolenti e rivista la disciplina delle confische per i casi meno gravi. La maggioranza ha trovato l’accordo sull’inasprimento del carcere per i grandi evasori. La nuova intesa è stata immediatamente criticata da Confidustria, che parla di “approccio iper repressivo”Con l’emendamento, spiegano i relatori, “anche al fine di non colpire con rigore ...

Tempa Rossa - accordo sulle compensazioni di Total e Shell alla Regione Basilicata. Dubbi M5s : “Si chiarisca sulla sicurezza antisismica” : È cosa fatta l’accordo con Total per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi che fanno capo al centro oli di Tempa Rossa, fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera), anche se le prospettive future del territorio sono molto meno chiare per Confindustria, Confapi e Pensiamo Basilicata che avrebbero preferito un maggiore confronto. E mentre è stato proprio il presidente della Regione, Vito Bardi, ad annunciare le compensazioni che saranno ...

DL Fisco : accordo su 'tampontax' al 5% e sconto sulle sanzioni per Imu-Tasi : Il Decreto Fiscale 2020 prende corpo. Il governo sembra aver raggiunto diverse intese su vari provvedimenti tra cui: la riduzione dell'Iva dal 22% al 5% sugli assorbenti biodegradabili, lo sconto diretto ai pagamenti effettuati in ritardo sulle imposte Imu e Tasi e credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti col Pos. Scende l'Iva su assorbenti biodegradabili Il ministro Gualtieri ha postato su Twitter quanto l'intesa raggiunta sulla ...

"Credo che Salvini sapesse dell'accordo sul Mes". La versione di Tria : In un'intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Economia del governo gialloverde Giovanni Tria, nel rievocare il giorno di giugno in cui si definì l'accordo su una bozza di riforma del Mes da sottoporre al summit dei giorni successivi, ricorda che "si trattava di tradurre in un testo definito l'accordo che era stato raggiunto nel dicembre precedente". "Le trattative - spiega Tria - andarono avanti fino all'alba a Bruxelles ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte sulla riforma della prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different