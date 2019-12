Pellezzano | colto in flagrante si riporta i rifiuti… a casa

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – “Nelle scorse ore è stato effettuato dalla Polizia Municipale un nuovo giro di controllo per il conferimento errato dei rifiuti e per l’utilizzo vietato del sacco nero: in particolare sono state supervisionate via Nicotera nella frazione capoluogo e via Filanda in Capezzano”. L’annuncio è del sindaco Francesco Morra. Il Primo cittadino annuncia: “I controlli hanno portato all’individuazione dei responsabili degli errati conferimenti. In alcuni casi gli stessi, avvisati del conferimento irregolare, hanno spontaneamente rimosso il tutto consapevole di aver sbagliato, come nel caso in foto”. L'articoloinsii rifiuti… aproviene da Anteprima24.it.

