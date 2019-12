LIVE F1 | Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Leclerc sbatte contro il muro | Ferrari termina

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : incidente di Leclerc - Ferrari contro il muro. Russell al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 La McLaren sfreccia sul rettilineo. Fly-by.

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc si schianta contro il muro - incidente da bandiera rossa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 George Russell ha già completato 122 giri al volante della Mercedes e ha timbrato il miglior tempo. 122 laps and counting for @GeorgeRussell63 and W10 on Wednesday

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc sbatte contro il muro - Ferrari distrutta. Russell al comando : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Charles Leclerc al momento è ai box e sta parlando col team, sarà difficile rivederlo in pista nel finale di sessione. . @Charles_Leclerc has unfortunately lost his car at Turn 12/13. He is back in the garage, talking to the team now.#F1 #AbuDhabiTest #F1Testing pic.twitter.com/WCtv3u1oDU — Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) December 4, 2019 13.30 Confermiamo che Charles Leclerc ha perso il ...