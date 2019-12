La Nato compie 70 anni in un clima di forti tensioni tra Trump e Macron

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È iniziato il 3 dicembre e proseguirà mercoledì 4 dicembre, a Londra, il vertice per celebrare i 70dell'Alleanza Atlantica. Ma il summit non è iniziato nel migliore dei modi, date letra: quest'ultimo circa un mese fa aveva definito lain "stato di morte cerebrale", un'espressione forte per parlare anche della crisi aperta dall'intervento della Turchia contro i curdi, in un certo modo sostenuta dagli Stati Uniti. Ad irrigidire ulteriormente i rapporti è stata la minaccia didi mettere il 100% dei dazi su tutti i prodotti importati dalla Francia, se dovesse applicare la web tax. Tra i dossier scottanti sul tavolo dellac'è la ormai vecchia questione dell'incremento delle risorse, affichè i Paesi europei spendano di più nella difesa, e la sicurezza che vede da una parte la Cina come crescente potenza militare e dall'altra la Turchia come ...

