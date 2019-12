Incendio in una fabbrica in Sudan | 23 morti | almeno 130 feriti

13 braccianti pakistani sono morti in un Incendio in una fattoria in Giordania : Poco dopo la mezzanotte di lunedì, tredici persone pakistane sono morte a causa di un incendio nella casa in cui abitavano, all’interno di una fattoria di al-Shuna al-Janobia, in Giordania. Tra loro c’erano otto bambini, quattro donne e un uomo.

Incendio in stabile a Firenze : una persona intossicata e due appartamenti inagibili : L’Incendio in un appartamento a Firenze, in un edificio di via Vecchia di Pozzolatico, ha causato l’intossicazione di una persona che nell’abbandonare la propria casa, situata al piano superiore, ha respirato i fumi della combustione e che è stata soccorsa dal 118. L’Incendio ha gravemente danneggiato l’appartamento al piano terreno. I vigili del fuoco hanno dichiarato la momentanea inagibilità di due appartamenti ...

Messina - Incendio su nave da Crociera ormeggiata al porto per una “maxi esercitazione” di Vigili del Fuoco e Capitaneria [FOTO] : Stamattina intorno alle ore 10:00, i Vigili del Fuoco di Messina, portuali con la MNP (motonave pompa) VF M03 e terrestri con APS (autopompa serbatoio), sono stati coinvolti in una esercitazione portuale inerente un incendio a bordo della nave da Crociera AMADEA ormeggiata al molo “I settembre” del porto peloritano. L’esercitazione, congiunta con la Capitaneria di porto, si è svolta nel migliore dei modi nella tempistica ...

Rosita e Luca - i due fidanzati morti nel sonno nell’Incendio in una villetta sui Navigli a Milano : avevano 29 e 27 anni : Luca Manzin e Rosita Capurso erano fidanzati. avevano 29 e 27 anni. Sono morti tra le fiamme nella loro villetta sui Navigli, a Milano. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l’unica via d’uscita, come in una sorta di trappola. Una tragica fatalità, al momento, secondo i primi rilievi dei Vigili del fuoco, che hanno escluso cause dolose dell’incendio. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai ...

Milano. Incendio in via Alzaia Naviglio Grande : morti una milanese e una ragazza spezzina : Due giovani vite spezzate a Milano, in seguito all’Incendio dell’appartamento nel quale convivevano. La tragedia è avvenuta al pian terreno

Migranti - a Foggia nuovo Incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone : distrutta una decina di baracche : Le fiamme si sono sviluppate all'alba. Il lavoro dei vigili del fuoco complicato dalla presenza di numerose bombole di gas

Almeno sette persone sono morte in Egitto in un Incendio causato da una fuga di gas : Almeno sette persone sono morte – e 16 sono state ferite – in un’esplosione a Itay el Baroud, nel nord dell’Egitto, nell’area del delta del Nilo. Secondo Reuters, l’esplosione è stata causata da una fuga di gas, a sua volta dovuta

Incendio in una casa a Vittoria : Un Incendio è divampato stamattina in una casa a Vittoria. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa

Una vendetta familiare dietro l’Incendio al capannone di Riva di Chieri : L’autore del gesto, il 39enne titolare della ditta che si occupa della riparazione di macchine agricole, individuato dalle telecamere di sorveglianza