CR4 | Amanda Lear spiazza Chiambretti | “Ho bisogno di soldi!”

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)fa una confessionente a– La Repubblica delle Donne: “Hodi soldi!” Tema della seconda puntata di– La Repubblica delle Donne è stato quello delle “Ragazze eccezionali”. Pieroha intervistatoche ha fatto del suo mistero il suo brand. Gran parte della sua vita è avvolta dal mistero. La sua data e il luogo di nascita, i nomi e le nazionalità dei suoi genitori e le città dove è cresciuta, costituiscono una questione dibattuta. L’ex modella ha fornito in più occasioni informazioni contraddittorie sulla sua giovinezza. Dopo aver fatto il suo ingresso a La Repubblica delle Donne,hato Piero. Il conduttore ha affermato che se laha accettato l’invito, le cose sono due: o ha preso una barca di soldi o perchè le piace la trasmissione.ha ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.