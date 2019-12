Boom di chiamate e richieste di aiuto al numero verde della Croce Rossa

open.online

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Persone anziane e sole che chiedono compagnia, assistenza e supporto psicologico. In cinque mesi di attività il“CRI per le Persone”Italiana 800 06 5510 attivo h24 ha visto una media di 279al giorno, spiega lain una nota, «con un vero e propriodidida parte di persone che vivono una condizione di solitudine e di isolamento». L’età media delle oltre 21mila persone che hanno chiamato è alta: 74 anni. La metà sono donne che, «a prescindere dalle condizioni economiche e sociali, richiedono principalmente compagnia a domicilio, assistenza, servizi di trasporto e supporto psicologico». Una volta ricevuta la richiesta, si legge nella nota, gli operatori delattivano il Comitato geograficamente più vicino all’utente e ne assicurano la presa in carico. «È il segno di come l’isolamento di molti ...

