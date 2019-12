Torna ' All Together Now' con Michelle Hunziker e J Ax | tutto sulla seconda edizione

El Larguero : il Real Torna all’attacco per Fabian. Lo spagnolo non vuole rinnovare con il Napoli : Il Real Madrid torna a pensare a Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta El Larguero di Cadena Ser, la firma dello spagnolo del Napoli è diventata una priorità per i Blancos. E’ dalla scorsa estate che il club spagnolo vorrebbe il centrocampista partenopeo. All’epoca il suo prezzo era tra gli 80-90 milioni e soprattutto lui non era disposto a lasciare Ancelotti e l’Italia dopo una sola stagione. Ora torna ...

Napoli - per Natale Torna «Rubacchio» : l'albero in Galleria rubato ogni anno : Come ogni anno torna l'albero di Natale in Galleria Umberto, ribattezzato «Rubacchio» a causa del suo furto che avviene puntualmente da diverso tempo a questa parte. I...

Pallamano - serie B : l’Endas Capua Torna alla vittoria : Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – torna alla vittoria l’Endas Capua Pallamano che, tra le mura amiche, sfoggia una prestazione di tutto rispetto. Nel primo tempo De Siero (7 reti), Affinito (7) e compagni non riescono a prendere il largo grazie anche alla resistenza che Petronelli ( 4) e Giacchini (4), riescono ad opporre. Nel secondo tempo i Capuani sembrano maggiormente determinati e decisi ad imporre la propria superiorità, ...

Calciomercato Napoli – Il PSG Torna alla carica : questa volta Allan può partire davvero : Il PSG non ha ancora mollato la presa per allan: il club parigino proverà a sfruttare il caos in casa Napoli e la freddezza nei rapporti fra giocatore e società Già nelle passate sessioni di mercato il PSG aveva provato a prelevare allan dal Napoli, ricevendo un secco no. Nonostante il giocatore avesse fatto sapere di gradire la destinazione, De Laurentiis non aveva ceduto alle ricche proposte del club parigino. questa volta però, la ...

Tennis - Marat Safin pronto a Tornare : “darei volentieri una mano alla Russia in Coppa Davis” : Marat Safin potrebbe fare ritorno nel mondo del Tennis: l’ex Tennista si è proposto per ‘dare una mano’ alla Russia in Coppa Davis La Russia è stata una delle squadre rivelazione dell’ultima Coppa Davis. La formazione guidata da capitan Shamil Tarpischev ha saputo rimboccarsi le maniche nonostante l’assenza del talentuoso Daniil Medvedev, raggiungendo le semifinali grazie al talento di Khachanov e Rublev, ...

Clamore alla Marcigliana : Torna alla luce Villa Rustica del III secolo a.C. : Roma – A Roma sulle colline a Nord di Settebagni, nella riserva naturale della Marcigliana, e’ stata individuata e studiata una Villa Rustica, databile al III secolo a.C. e rimasta in uso fino al V-VI d.C., la cui complessa stratificazione testimonia le varie fasi di vita dell’edificio attraverso i secoli. La struttura, spiega una nota della Soprintendenza, e’ stata rinvenuta durante le attivita’ di archeologia ...

Maltempo - allerta gialla in Liguria. La frana Torna a muoversi - A6 chiusa per precauzione : frana sotto l'A26 a Voltri. Previste nevicate sui bacini padani di Ponente, in particolare nella zona della val Bormida

Travolto in sella alla sua bici - Paolo è morto a 12 anni : stava Tornando a casa : Un’altra vita strappata. Ancora una vittima della strada. Aveva 12 anni appena Paolo Zimbardi, stava tornando a casa nel tardo pomeriggio di ieri quando una macchina l’ha Travolto e ucciso nella strada laterale dell’area Pip, alle spalle della nazionale Appia nel territorio di Santa Maria a Vico, dove si verificano purtroppo incidenti quasi ogni giorno. Il ragazzino, scrive il mattino.it originario della frazione di Capodiconca, figlio di ...

Manuel Bortuzzo in viaggio verso Roma alla guida di una Jeep : il nuotatore Torna al volante dopo quasi un anno : dopo la sparatoria, il ferimento, il coma, e poi la riabilitazione e il ritorno in vasca, ora per Manuel arrivano nuove sfide e nuove conquiste: la patente, l’automobile e la guida, passaggi fondamentali nella battaglia per la riconquista della normalità. Manuel Bortuzzo se ne torna nella Treviso dove è nato e cresciuto solo per il tempo utile a prendere una macchina nuova e portarla a Roma, la città dove è stato colpito, dove sono ...

Allerta Meteo - l’aria fredda spinge un forte Ciclone sul Maghreb e sull’Italia Torna lo scirocco : maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud : Il mese di Dicembre è iniziato stamattina così com’era trascorso più o meno tutto Novembre: soffia lo scirocco in tutt’Italia, piove al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, con picchi di 35mm già caduti a Genova dove ci sono +8°C. Piove con +5°C a Novara, +6°C a Torino, Asti e Alessandria, e le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio su tutto il Nord e nell’alta Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi. Intanto a ...

CorSport : contro il Bologna rientra Callejon. Deve Tornare a splendere anche per favorire il rinnovo : Jose Callejon non partirà per la Cina in gennaio. Lo ha dichiarato ieri il suo procuratore. Aggiungendo che per il rinnovo del contratto c’è tempo. Oggi il Corriere dello Sport torna sul tema. Il contratto di JC7 scade tra sette mesi, il 30 giugno 2020 “ma qualsivoglia novità riguardo allo spagnolo dovrebbe maturare molto prima, onde evitare una sorta di limbo dal quale nessuno trarrebbe giovamento e che finirebbe – stando ad un’ipotesi ...

Paolo Bonolis Torna in Rai da Diaco e si confessa : "Da bambino ero timidissimo - oggi non vado mai alle feste" : Adesso Paolo Bonolis non ha più segreti. In un'intervista fiume a Io e te di notte, il programma di Rai1 di Pierluigi Diaco (che ieri ha fatto il 10% di share chiudendo il primo ciclo con una media altissima), racconta tutto. Ma proprio tutto. Senza filtri. Leggi anche: "Mi voleva portavoce di Forz

Il procione Lucio può Tornare a casa dalla proprietaria - ma ora si è innamorato : L'animale, sequestrato un mese fa a Milano, si trova bene nel centro in cui è stato portato: e forse si è "innamorato" di...

I Goonies Tornano alla ricerca del tesoro nelle sale The Space Cinema : Una programmazione ricca di appuntamenti per il pubblico di ogni genere quella di The Space Cinema in vista delle festività natalizie. Il 9 e 10 dicembre è atteso, infatti, un importante appuntamento con il film d’avventura per ragazzi per eccellenza. I Goonies, uno dei film più amati degli anni ’80, vero e proprio cult capace di affascinare grandi e piccoli con le avventure di Mickey, Chunk, Brand, Moth, Data, Andy (e la banda Fratelli) ...