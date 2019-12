Studentessa muore a 19 anni per una meningite fulminante

notizie

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tragedia per unadi Villongo (provincia di Bergamo) che è morta a 19a causa di una. La giovane si è sentita male nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019 mentre era in università. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e si è spenta il giorno successivo.morta perDopo aver accusato una febbre molto alta mentre stava frequentando le lezioni alla Cattolica di Brescia, un amico l’aveva portata all’ospedale Civile della città. Le sue condizioni non sembravano inizialmente gravi, ma nella notte si sono fatte più serie per poi degenerare nella mattinata di oggi, martedì 3 dicembre. La, iscritta alla facoltà di Matematica, è deceduta a causa di una. Sono in corso gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento. La Procura ha disposto l’effettuazione ...

