Roma | “Più libri più liberi” al via la diciottesima edizione

fanpage

(Di martedì 3 dicembre 2019) Da domani 4 dicembre parte "Piùpiù liberi" alla Nuvola all'Eur di, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. L'inaugurazione con la sindaca di Danzica a partire dal tema di quest': "I confini dell'Europa". Sempre domani annunciate le due cinquine finaliste del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

virginiaraggi : Lavoriamo per rendere @Roma sempre più inclusiva e accessibile, per abbattere barriere fisiche e culturali. Nella… - LiaCapizzi : Gli Europei di Nuoto 2022 a Roma. Un segnale di crescita per l'Italia, dall'appeal sportivo all'organizzazione di… - dellorco85 : Bravi a #Roma???? Il servizio di bici elettriche a noleggio, ha superato il traguardo delle 100mila corse in poco pi… -