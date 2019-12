Per un milione di auguri | canzone di Natale di Radio Deejay Da Cattelan a Savino

Firenze. Oltre un milione in più Per sostenere la promozione dei prodotti agricoli di qualità : Oltre un milione di euro di risorse in più per favorire la promozione dei prodotti di qualità del comparto agroalimentare

Lavoro - da gennaio a ottobre 896 oPerai morti e oltre mezzo milione di infortuni : Continuano ad essere allarmanti i dati comunicati dall'Inail su decessi e infortuni sui luoghi di Lavoro. Nel primi dieci mesi dell'anno i morti sono stati 896 e gli infortuni denunciati 534.314 con un incremento dello 0,04 per cento rispetto al 2018. L'aumento è dovuto al maggior numero di donne infortunate.Continua a leggere

Gal Terra Barocca : un milione di euro Per Ragusa Modica Scicli Ispica e Santa Croce : Turismo, per i Comuni del Gal Terra Barocca un milione di euro da destinare a servizi per l’accoglienza turistica

Maltempo Sardegna : “Oltre un milione e mezzo Per il rimborso dei danni” : Anche la Sardegna otterrà gli indennizzi per i danni causati agli agricoltori dalle calamità naturali. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, oggi a Roma per partecipare alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e a un incontro con il ministro Teresa Bellanova. “Si tratta di risorse per oltre un milione e mezzo di euro prelevate dal Fondo di solidarietà nazionale – ...

American Express : bonus fino a mezzo milione Per chi accetta le sue carte di credito : La società, oggi pressata dalla concorrenza, offre “premi” che vanno da qualche migliaio fino a quasi mezzo milione di dollari, senza condizioni, a tutti quei business finora mostratisi refrattari ad accettarla

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Novembre : “Buoni risultati” – Alitalia Perde 1 milione al giorno : l’inchiesta L’Alitalia ha l’acqua alla gola, ma dà premi d’oro ai dirigenti E io pago! – I commissari distribuiscono un milione per i “Buoni risultati di gestione”. E nominano altri 48 nuovi capi (43 da fuori) di Daniele Martini Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L’arma segreta. “In Campania il Cav lancia Caldoro: ‘Avevamo un altro nome, ma ha rifiutato…’” (il Giornale, 14.11). Era Raffaele Cutolo. Modello ...

Ciclismo - Rohan Dennis rischia di Perdere un milione di euro dopo l’addio alla Bahrain : La situazione di Rohan Dennis è al limite del paradossale. Il corridore australiano è il Campione del Mondo in carica della prova a cronometro ma ad oggi non ha ancora una squadra per poter correre nella stagione 2020. Dennis ha interrotto bruscamente il suo rapporto con il Team Bahrain Merida con un clamoroso e teatrale ritiro al Tour de France, in aperta rotta con la sua squadra, ricomparendo sulle scene solo per correre e vincere il Mondiale ...

#ioleggoPerché raggiunge 1 milione di libri donati alle scuole : Le donazioni di libri per la campagna #ioleggoperché dell'Aie raggiunge quota un milione di libri. In dieci giorni, a ottobre, sono stati donati circa 300mila volumi. Per il ministro Fioramonti e Ricardo Franco Levi dell'Associazione Italiana Editori un grande risultato, che ribadisce la centralità del libro nella formazione dei giovani.Continua a leggere

Ascolti tv - 'La La Land' e 'Oltre la soglia' si dividono gli spettatori : Fiorello ne Perde un milione : Rai1 e Canale 5 sgomitano per il primo posto del podio Auditel, 'Viva Rai Play' cala rispetto all'esordio

Morgan accusa X Factor : “Mi avevano promesso 1 milione di euro Per tornare - ma non me l’hanno mai dato. Siamo in causa” : “Potevi scegliere se fare o meno X Factor. Non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’ hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da Morgan“. A lanciare questa accusa nei ...

Imprigionano migrante Per fargli custodire marijuana Per un milione di euro - lui li fa arrestare : La scoperta choc della Polizia tra le campagne di Gullei, nel comune di Oliena, in Sardegna. AL 36enne senegalese erano stati promessi 500 euro per controllare il campo di "erbe officinali", ma non era mai stato pagato, tenuto senza cibo a dormire sotto una tenda.Continua a leggere

Tim - al via formazione digitale Per un milione di Persone : Dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese, favorendo l'adozione delle nuove tecnologie da parte di un sempre più ampio.

Governo stanzia un milione di euro Per le mamme atlete : Il Governo scende in campo a sostegno delle mamme atlete. L'ufficio per lo sport dell'Esecutivo ha presentato il nuovo fondo da un milione di euro

Suicida Per malattia sul lavoro - lo Stato richiede 1 milione di euro alla vedova : Si ammala sul lavoro, subisce un trapianto di cuore e gli riconoscono un danno da 1 milione di euro. Lui poi si uccide e il Ministero rivuole i soldi dalla vedova che non lavora e ha tre figli minori. Non c'è pace per V.S di 52 anni dell'Aquila, ex agente della polizia penitenziaria nel carcere "Costarelle" di Preturo (L'Aquila). Dopo il lungo calvario medico e giudiziario, nonostante in primo grado il Tar dell'Aquila gli avesse riconosciuto un ...