Pallone d’Oro 2019 | Lionel Messi snobba Cristiano Ronaldo | “avrebbe potuto esserci | ma

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’attaccante argentino hato il collega portoghese, che ha scelto di non presenziare alla cerimonia consapevole della vittoria della Pulce La sua assenza ha fatto parecchio rumore, il posto a lui riservato in prima fila al Teatro Chatelet, in pieno centro a Parigi, è rimasto vuoto fino al termine della serata. Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresseha deciso di disertare la cerimonia di consegna deld’Oro, perché consapevole che quel prestigioso riconoscimento sarebbe finito nelle mani di, salito a quota sei e riuscito a staccare proprio CR7 fermo a 5. Un’assenza che non ha comunque spiazzato i presenti, con la Pulce che ha letteralmenteto il giocatore della Juventus: “poteva, ma non è un problema. È comunque una bellissima cerimonia”. Chi ha invece avuto belle parole per ...

