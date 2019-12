Ora si può prenotare una cena in un ristorante stellato con The Fork

agi

(Di martedì 3 dicembre 2019) La Guida Michelin ha unito le proprie forze con TripAdvisor e The: tutti i 14.000 ristoranti selezionati dagli ispettori della guida più celebre del mondo saranno chiaramente identificati con i loro punteggi e le distinzioni Stella, Bib Gourmand e Piatto sul sito e sull'app di TripAdvisor. Circa 4.000 ristoranti in tutta Europa saranno presto accessibili e prenotabili su Thee sulla piattaforma digitale della Guida Michelin. Non significa che i ristoranti stellati metteranno automaticamente a disposizione pasti a prezzi 'stracciati', ma entreranno a tutti gli effetti in Thee quindi durante i festival dell'app potranno decidere se aderire, proporre sconti o prezzi calmierati come avviene già attualmente per molti ristoranti gourmet. Michelin ha inoltre firmato un accordo per la vendita di Bookatable a The. ...

c_appendino : ?? È tornato, ancora più luminoso. Ora il #NataleMagico di Torino può davvero cominciare! ?? Buone Feste a tutte e… - ilpost : Il governo russo ora può considerare giornalisti, blogger e utenti dei social network stranieri come agenti di altr… - borghi_claudio : Delrio: 'Il MES non si può ridiscutere' Delrio guardi, non so in che Parlamento lei sia stato fino ad ora ma per R… -