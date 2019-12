Nidil e Filctem Cgil sui tirocini formativi all’Alto Calore

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – «È assurdo che anche nelle partecipate pubbliche si utilizzino platealmente queste misure in questo modo», commenta così il Piano di Alto, Luca Cioffi della. «Ormai – prosegue – anche questa è diventata una prassi nelle pubbliche amministrazioni e non è più tollerabile. Non si possono utilizzareper rispondere alle esigenze di personale, dovendo essere persone da inserire in percorsie non lavorativi. Speriamo non sia l’ennesima forma di clientela politica per future campagne elettorali. Non ci sembra che nel piano siano previsti percorsi realmente, tutor e reali e sostenibili prospettive di stabilizzazione. Se i prepensionamenti devono servire ad utilizzare giovani tramite finti percorsi di formazione per compiere le stesse mansioni a salari più bassi (pagati dallo stato) noi siamo ...

