Mes,Zingaretti:linea comune.No polemica

Sul Mes "si è fatto un vertice in cui si è decisa una, il presidente del Consiglio ha espresso una posizione alla Camera e al Senato, poi ovviamente deciderà il Parlamento". Lo precisa il segretario del Pdesortando a "pensare al bene del Paese" dopo che il leader M5S Di Maio ha avvertito che il Mes così non può passare Quindi "meno polemiche, più spirito di squadra, costruzione di una visionedel futuro". Questo "significa ora chiudere bene la Manovra" e poi "programma condiviso" per economia,precisa,(Di martedì 3 dicembre 2019)