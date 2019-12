Juventus – Khedira dovrà operarsi

forzazzurri

(Di martedì 3 dicembre 2019) Domani intervento in Germania, lo comunica la società bianconera: "Il giocatore sarà sottoposto ad una pulizia artroscopica" TORINO –sottoporsi ad intervento chirurgico, lo comunica sul proprio sito ufficiale la: "A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Samidomani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania".

romeoagresti : #Juventus: #Khedira domani sarà sottoposto a intervento di pulizia artroscopica ad Augsburg ?????? ?? - DiMarzio : Non arrivano buone notizie per #Sarri dall’infermeria #Juventus: si ferma #Khedira?? - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot e #Khedira (problema al ginocchio sinistro) non convocati. C’è #AlexSandro ???? #?? #JuveSassuolo ?? @GoalItalia -