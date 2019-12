Firefox 71 | implementata la modalità Picture-in-Picture

surface-phone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Mozillasi è aggiornato oggi alla versione 71.0 implementando la-in-per la visione dei video e altre novità. Novità in questa versione Novità per i contenuti multimediali: LaPiP (-in-è arrivata! Clicca sull’icona blu sul bordo destro del video per aprire il contenuto in una finestra separata. Decodifica MP3 nativa su Windows, Lunux e macOS. Miglioramenti per Lockwise, il gestore di password:riconosce i sottodomini e completerà automaticamente gli accessi al dominio da Lockwise. Gli avvisi di violazione integrati daMonitor sono ora disponibili per gli utenti con screen reader. Informazioni sulla protezione avanzata del tracciamento: Vengono mostrate notifiche quandoblocca i cryptominer. Conteggio corrente dei tracker bloccati nel pannello di protezione. Per accedervi è sufficiente cliccare ...

