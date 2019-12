Cassa integrazione | negativi i dati nel Sannio | “Serve inversione di tendenza”

Legge bilancio : nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e fondi per Cassa integrazione : Gli emendamenti al disegno di Legge di bilancio all'esame in commissione bilancio al Senato prevedono cinquecento nuove assunzioni all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e cento milioni per la cassa integrazione. Il pacchetto di emendamenti alla nuova manovra governativa, attraverso fondi e accantonamenti non utilizzati, punta a recuperare risorse utili da destinare alla salvaguardia dell’occupazione e alla lotta ...

A ottobre Cassa integrazione +35 - 4% su base annua : A ottobre 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate e' stato pari a 25,8 milioni, in aumento del 35,4%.

Cassa integrazione per l'indotto ex Ilva - partono le lettere : Le lettere sono già state inviate. A Taranto, i primi a rischiare il posto di lavoro sono gli operai che lavorano nell’indotto dell’ex Ilva. Alle sei di questa mattina erano già di fronte al cancello cosiddetto “imprese” perché è da qui che entrano ed escono gli impiegati delle ditte esterne. Stiamo parlando di circa 10mila impiegati che si aggiungono ai 10mila dipendenti ...

Caso Ilva - Scudo soft e Cassa integrazione : le aperture del governo nella trattativa con Mittal : Il governo si appresta a inserire nuovamente lo Scudo penale che tuteli Arcelor Mittal. Per smascherare quello che l’intero esecutivo, con diverse sfumature, considera un bluff del colosso indiano, quello della comunicazione della volontà di recedere dal contratto che la lega all’Ilva. Ma si prepara anche a trattare. C’è una partita che si svolge sotto i riflettori. E un’altra che si muove carsica lontana ...

Blutec : Musumeci - 'bene Cassa integrazione ma futuro lavoratori rimane nel buio' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo con piacere la notizia relativa alla proroga della cassa integrazione ma il futuro dei lavoratori Blutec rimane nel buio. Abbiamo chiesto al ministro per lo Sviluppo economico un confronto sulla reindustrializzazione dell’area di Termini Imerese, dove il g

Blutec : Catalfo - 'proroga Cassa integrazione al 31 dicembre per Termini Imerese' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "Oggi, al Ministero del Lavoro, è stata firmata la proroga della cassa integrazione per la Blutec di Termini Imerese. Assicuriamo sino al 31 dicembre 2019 un sostegno ai lavoratori che da anni vivono una difficile e complessa crisi industriale. Sulla vicenda Bluetec è

Maltempo Piemonte : firmato accordo per la Cassa integrazione di Novi Ligure : Conclusa da Fiom, Fim, Uilm di Alessandria ed rsu di Arcelor Mittal di Novi Ligure la procedura per la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria per calamità, dopo l’alluvione della settimana che ha determinato gravi danni a trasformatori e centraline dello stabilimento dell’ex Ilva in strada Bosco Marengo. E’ stato sottoscritto oggi l’accordo che prevede la rotazione dei lavoratori che svolgono mansioni ...

Stop ai pedaggi - lavoratori in Cassa integrazione. La Tangenziale : «Atto dovuto» : «La sospensione dei pedaggi in vigore da oggi sulla Tangenziale di Napoli ha comportato delle inevitabili modifiche all?organizzazione del lavoro del personale preposto...

Tangenziale Napoli - lavoratori in Cassa integrazione e de Magistris insorge : «Fa pagare la manutenzione ai lavoratori» : «Siamo sbalorditi: per i lavori di manutenzione non eseguiti finora sul viadotto la società Tangenziale di Napoli mette in cassa integrazione 184 lavoratori». Luigi de...

Tangenziale - i pedaggi gratis li pagano i lavoratori. 184 in Cassa integrazione per 13 settimane : Niente pedaggi sulla Tangenziale per dieci giorni, fino al 5 novembre, lo abbiamo scritto ieri. Ma quello che sarà un vantaggio per gli automobilisti, da giorni imbottigliati nel traffico, si ripercuoterà sui dipendenti della società. La lettera ai sindacati Tangenziale Spa, infatti, ha inviato ieri una lettera ai sindacati in cui comunica che, da lunedì prossimo, 184 lavoratori su 324 saranno messi in cassa integrazione per 13 settimane. La ...

Legge elettorale - per il referendum sul Rosatellum la Cassazione chiede un’integrazione del quesito e una nuova denominazione : Un’integrazione del quesito referendario: lo ha chiesto la Corte di Cassazione, per una questione formale, agli otto Consigli regionali che il 30 settembre avevano presentato istanza di referendum abrogativo sulla Legge elettorale. La Suprema Corte ha concesso tempo fino all’8 novembre. La Corte ha anche invitato i promotori a cambiare la denominazione per la sua identificazione. A riferire quanto hanno deciso i giudici è stata la ...

Aumentano le ore di Cassa integrazione : Aumentano le ore di cassa integrazione in Italia. A settembre 2019 hanno raggiunto quota 17,2 milioni, in aumento del 51,9% rispetto al 2018

Crisi aziendali - crescono le richieste di Cassa integrazione a settembre : +51 - 9% rispetto allo stesso mese del 2018. Boom straordinaria : Le aziende chiedono sempre più ore di cassa integrazione. I dati delle richieste giunte all’Inps segnalano un aumento del 51,9% rispetto allo stesso mese del 2018 e del +168,2% se il dato viene confrontato con agosto. La crescita è dovuta in buona parte alle maggiori richieste di cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) che tra gennaio e lo scorso mese hanno fatto segnare un aumento del 37,41%, mentre le richieste di ordinaria sono ...