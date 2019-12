Tragedia a Partinico | lacrime e dolore per Salvatore Palazzolo

direttasicilia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Oggisi è stretta attorno alla famiglia di. Il giovane è morto sabato sera in seguito a un grave incidente. Totino, così veniva chiamato da familiari e amici, 21 anni, è morto dopo essere stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico di. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto dwlla sua Vespa contro un’auto parcheggiata in via Giacomo Matteotti. LEGGI QUI LA NOTIZIA DELL’INCIDENTE Il giovane partinicese stava raggiungendo la comitiva di amici per trascorrere insieme un sabato sera di divertimento e spensieratezza. A soli 21 anni il giovane ha perso la vita lasciandoancora una volta nel. Amava il calcio, amava gli amici e la vita. Voleva diventare un calciatore. Unimmenso per la famiglia per la perdita di un giovane, strappato dal destino ancora giovanissimo. Il funerale di...

