Tra Confucio e Di Maio | Salvini crede nella spallata

(Di lunedì 2 dicembre 2019) “Questo governo sta in piedi per interessi esterni. Voglio vederequanto durano. Una sconfitta dopo l’altra li faremo cadere”. Sonopassate da poco le 17, nell’aula del Senato si è concluso il secondomatch fra Matteoe il premier Giuseppe Conte, e ungasatisissimo Stefano Candiani, uomo forte di via Bellerio, passeggiaesternando una sicumera mai vista: “Vedrete, non potranno durare inqueste condizioni”. Il dibattito sul Mes, la riforma del Fondo Stati,è scivolata via con tanto di rissa finale davanti agli occhi di unascolaresca di Fermo. Eppure i leghisti sono convinti dellaalgoverno. Alla buvette è tutto un “Conte è un bugiardo”, “domani seraguardate le Iene e vedete chi è il Pinocchio del governo”. E ancora:“Mangeranno il panettone, ma non la ...

