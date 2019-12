optimaitalia

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Stiamo vivendo l’ultima opportunità per quanto concerne ledi questo caldissimo periodo, in riferimento ale ad alcuni smartphone particolarmente apprezzati dal pubblico italiano, come nel caso del cosiddettoP30e del Samsung Galaxy S10. Dopo il punto della situazione che abbiamo analizzato sulle nostre pagine nel corso del fine settimana, pertanto, è importante concentrarsi su quelle che attualmente possono essere le occasioni più ghiotte per chi mira a portarsi a casa un nuovo device. Magari per fare o farsi un bel regalo di Natale.box="B07QVL8HBR" LeperP30e P30 Pro Come sempre avviene in queste circostanze, uno dei brand più attivi nell’ambito di promozioni aggressive per il mercato mobile è. Stando allerilanciate in occasione del, ...

GioPao9 : Sugli attenti con le offerte Amazon #CyberMonday2019 per Huawei P30 Lite, P30 Pro e Galaxy S10 - OptiMagazine : Sugli attenti con le offerte Amazon Cyber Monday 2019 per Huawei P30 Lite, P30 Pro e Galaxy S10… - marioco3 : Attenti alle guerre di religione, che per quanto rappresenti solo se stessa & non altro, e' un utile idiota che fin… -