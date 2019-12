Spazio | al via i test del vuoto termico per ExoMars

Panchina Brescia - nuovo ribaltone deciso da Cellino : via Grosso per far Spazio (di nuovo) a Corini : Tre partite, tre sconfitte e zero gol segnati sotto la gestione di Fabio Grosso: un ruolino disastroso che spinge Cellino a richiamare Corini E’ già terminata l’avventura di Fabio Grosso sulla Panchina del Brescia, il disastroso ruolino di marcia tenuto in quest’ultimo mese ha convinto il presidente Cellino ad operare un nuovo ribaltone. Gianluca Checchi/LaPresse Eugenio Corini infatti oggi dovrebbe tornare ufficialmente ...

Spazio : primo viaggio per il modulo Orion : Il modulo Orion è decollato per la prima volta dal Kennedy Space Center a bordo di un aeromobile Super Guppy domenica 24 novembre. Destinazione: la più grande camera a vuoto termico del mondo, che si trova presso il Centro dalla NASA di Sandusky, in Ohio. È qui che lo shuttle subirà, per diversi mesi, la fase critica dei test. Dopo una sosta a Mansfield, in Ohio, il trasferimento alla stazione Plum Brook a Sandusky è previsto per oggi. Un team ...

“Illegale”. Wanda Nara - la vestaglia scivola via : nessuno Spazio all’immaginazione : Quando si parla di Wanda Nara allora c’è da aspettarsi di tutto. La moglie di Mauro Icardi, che dopo le turbolenze con l’Inter sembra aver trovato una nuova vena a Parigi, si mostra come mai prima. In una posa a dir poco bollente che nel giro di poco ha fatto il giro delle rete. Lo scatto è stato postato ieri sera, poco prima di andare a dormire. In vestaglia, con il seno scoperto, Wanda Nara ha turbato i sonni dei sui follower. Nello scatto la ...

Škoda presenta la nuova Octavia : più Spaziosa - più connessa e più emozionante : Il brand ceco svela la sua icona, completamente rinnovata con un design emozionante e tecnologie innovative

Selfie - il primo inviato nello Spazio è di Cara Delevingne : Dalla notte degli Oscar a papa Francesco, dal derby di Roma alle bellezze hot che spopolano su Instagram: il Selfie è diventata la pratica più mainstream dei nostri tempi. Dai vecchi autoscatti realizzati per avere un ricordo di vacanze o viaggi, il Selfie si è evoluto diventando una vera e propria icona dell'era social che può spingerti a fare qualunque cosa pur di acchiappare qualche like in più: e se questo ...

Spazio - verso l’ibernazione degli astronauti per il viaggio su Marte : Esa ha già iniziato le sperimentazioni : L’Agenzia spaziale europea (Esa) sta valutando l’ipotesi di ibernare gli astronauti durante il lunghissimo viaggio su Marte per risparmiare cibo ed evitare discussioni e litigi. E’ quanto dichiarato al The Telegraph da Mark McCaughrean, un consulente scientifico dell’Esa. Quello a cui si riferisce lo scienziato è una sorta di “letargo artificiale”. “Dormire non è la stessa cosa che andare in ...

USA - Mattarella visita il Museo Nazionale dell’Aviazione e dello Spazio di Washington [FOTO] : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla moglie Laura, ha visitato nelle scorse ore a Washington, il Museo Nazionale dell’Aviazione e dello Spazio, in occasione della visita Ufficiale negli Stati Uniti d’America. Mattarella ha ammirato aerei e navicelle spaziali, dal Lockheed di Amelia Earhart agli spitfire della seconda guerra mondiale sono posti in mostra, accanto a ricostruzioni del primo allunaggio e spettacoli ...

Spazio - “gestione opaca del centro di Capua” : dopo 2 anni di immobilismo - inviate le lettere che bloccano la prescrizione per i dirigenti : Venticinque mesi. Tanto ci è voluto per assistere al primo effetto tangibile della due diligence Deloitte sulla gestione opaca del centro di ricerca aerospaziale di Capua. Ai primi di ottobre, infatti, il presidente del Cira Giuseppe Morsillo ha inviato ai 38 soggetti che ricoprivano ruoli di comando dal 2011 al 2016 altrettante lettere di interruzione della prescrizione per eventuali reati commessi nel periodo preso in esame e in relazione alle ...

Gabriele Lavia domani al Festival inDivenire allo Spazio Diamante : E’ in corso fino al 12 ottobre 2019 – allo Spazio Diamante – la terza edizione del Festival inDivenire, l’ormai atteso evento nato nel 2017 dalla volontà di Alessandro Longobardi, con la direzione artistica di Giampiero Cicciò. Attesissimo l’appuntamento di mercoledì 9 ottobre alle ore: 21.00 con Gabriele Lavia, protagonista della serata dal titolo VITA E TEATRO/TEATRO E VITA. Conduce la serata Giampiero Cicciò, direttore artistico ...