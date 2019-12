Simeone | «Cagliari | continuiamo così Sampdoria squadra tosta»

FORMAZIONI Cagliari Sampdoria : Quagliarella sfida Simeone : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Sampdoria Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Sampdoria, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran. Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; ...

Cagliari-Fiorentina - le pagelle di CalcioWeb : Nainggolan da 10 e lode - strepitoso Simeone [FOTO] : Cagliari-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Un Cagliari strepitoso annichilisce la Fiorentina. I viola cadono sotto i colpi dei sardi. Di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan i gol della squadra di Maran, doppietta di Vlahovic per i viola. Strepitosa prestazione di tutti i calciatori rossoblu, scatenati in particolare Nainggolan e Simeone. Brividi al minuto 13 per il ricordo di Astori. In alto la ...

Live Cagliari-Fiorentina 5-0 Rog - Pisacane - Simeone - Pedro e pazzesco Nainggolan : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Cagliari-Bologna - probabili formazioni : in attacco sfida argentina fra Simeone e Palacio : Mercoledì sera si disputerà gran parte del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Il Cagliari ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha finora messo in mostra un bel gioco. I rossoblù isolani stanno disputando un ottimo campionato, con prestazioni di rilievo ed una posizione di classifica che ha stupito tutti gli addetti ai lavori. I sardi avranno diverse assenze, così come gli emiliani. Questo match potrebbe segnare la svolta, ...

DIRETTA/ Cagliari Pogon Szczecin - risultato 3-1 - video streaming : Tripletta Simeone : DIRETTA Cagliari Pogon Szczecin streaming video tv: risultato live dell'amichevole con la squadra polacca alla Sardegna Arena, oggi 11 ottobre,.