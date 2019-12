Ninja vuole essere ricordato come ' il più grande giocatore di tutti i tempi'

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il concetto di celebrità nel gaming è piuttosto nuovo. Mentre uno sviluppatore leggendarioShigeru Miyamoto potevaconsiderato una volta la cosa più vicina a una celebrità nel mondo dei giochi, lo streaming e gli eSport hanno portato l'hobby in una direzione che sarebbe sembrata quasi impossibile solo un decennio fa. Ora, il medium ha figure che sono molto più riconoscibili, e forse nessuna lo è più di Tyler "" Blevins. A 28 anni, lo streamer e il volto di Mixer ha già costruito un'eredità impressionante, ma ha chiaramente obiettivi ancora più grandi. In un'intervista sul podcast True Geordie,ha ammesso la sua intenzione di diventare notoil piùdi."Vogliouno dei più grandi giocatori di, se non il più. Ciò potrebbe non accadere, perché, di nuovo, non sappiamo davvero cosa significhi ...

