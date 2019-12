Maltempo Piemonte | ok del Cdm all’estensione dello stato di emergenza

Maltempo - Cai : “In Piemonte danni per 10 milioni” : Ammonta ad almeno 10 milioni di euro la prima stima dei danni in Piemonte a causa del Maltempo e delle piogge che hanno allagato campi e provocato frane e smottamenti. E’ quanto afferma in una nota la Cai-Confederazione agromeccanici e agricoltori regionale. “Chiediamo alla Regione Piemonte e al ministero delle Politiche agricole – annuncia l’associazione – di attivarsi per dichiarare lo stato di calamita’ e ...

Maltempo - nuova frana : A6 Torino-Savona nuovamente chiusa. Altre frane a Genova e in Piemonte - evacuazioni [LIVE] : E’ tornato il Maltempo al Nord/Ovest con forti piogge su Piemonte e Liguria, e una nuova frana ha provocato oggi pomeriggio la chiusura dell’A6 Torino-Savona al chilometro 123.684. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio A6-A10 di Savona. E’ ancora freschissimo il ricordo della grossa frana che esattamente una settimana fa, domenica, ha travolto un viadotto nella carreggiata Nord ...

Maltempo Piemonte : nuove piogge sulla regione - frana nel Cuneese : Sul Piemonte, dopo la tregua degli ultimi giorni, piove da alcune ore: in conseguenza della nuova ondata di Maltempo è in vigore l’allerta gialla nell’Alessandrino, la zona più colpita dalle piogge delle scorse settimane. A causa di una frana in località Madonna delle Rocche, la provinciale tra Dogliani e Somano, sulle colline delle Langhe, è chiusa al traffico. L'articolo Maltempo Piemonte: nuove piogge sulla regione, frana nel ...

Maltempo Piemonte - sindaci dell’Alessandrino : “È un bollettino di guerra - 4 milioni di danni solo ad Acqui città” : “Un bollettino di guerra“. Così al Comune di Acqui Terme (Alessandria) a proposito dei danni e dei disagi provocati dalle ultime ondate di Maltempo. L’occasione è stata un incontro con più di una ventina di sindaci di Acquese, Ovadese e Novese, il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, gli assessori regionali Marco Gabusi e Marco Protopapa, il parlamentare Federico Fornaro. Secondo una prima stima del Comune ci sono ...

Maltempo Piemonte : la Regione aiuta le imprese isolate dall’alluvione : “La Regione Piemonte è al fianco delle imprese in difficoltà a causa della recente alluvione”: lo affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi. Quest’ultimo ha visitato la Simic, azienda di Camerana (Cuneo) con 150 dipendenti, che non puo’ transitare sulle strade provinciali con i suoi trasporti eccezionali a causa di tre frane. “Il post alluvione – afferma Gabusi ...

Maltempo : la Usb esclude il Piemonte dallo sciopero nazionale : L’Unione Sindacale di Base, “consapevole della grave situazione che sta vivendo il Piemonte” per le conseguenze dei Maltempo, ha comunicato alla Regione di aver accolto l’invito del presidente Cirio. Il Piemonte e’ stato cosi’ escluso dallo sciopero nazionale di domani. “Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare i Piemontesi in un momento di difficolta’, credo sia la testimonianza ...

Maltempo Piemonte - l’appello di Cirio : “I sindacati garantiscano i treni” : Un appello ai sindacati delle ferrovie “affinché il servizio sul territorio Piemontese, gravemente colpito dall’alluvione, venga garantito”. A rivolgerlo è il presidente della Regione, Alberto Cirio, alla vigilia dello sciopero dei lavoratori Fs. “Siamo vicini ai lavoratori per le legittime rivendicazioni sindacali – dice – ma sono certo comprendiate quanto in una circostanza cosi’ difficile il servizio ...

A Cremona “allerta rossa” per il Maltempo - il Piemonte chiede lo stato di emergenza : Sgomberate persone e animali dei Comuni rivieraschi. Allerta anche in Toscana: anche Coldiretti conta i primi danni

Maltempo Piemonte : crolla un’antica cinta muraria nell’Astigiano : Permangono i danni causati dal Maltempo in Piemonte, dove un vecchio muraglione del Comune di Moncalvo nell’Astigiano e’ crollato, forse a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco con due squadre e ci sono anche unita’ cinofilie. Il crollo ha coinvolto una parte della vecchia cinta muraria del paese alta circa venti metri. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno ...

Maltempo Piemonte : ancora 330 isolati e 581 evacuati : L’ultima perturbazione è passata oggi sul Piemonte senza creare nuove criticità: le piogge più abbondanti sono state misurate nell’Alessandrino, 77.8 millimetri a Fraconalto, 50.8 a Piano Carrega. Le condizioni meteorologiche sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato, con il vento foenh che venerdì si spingerà fino in pianura, riportando le massime oltre i 15 gradi. Restano ancora ...

Maltempo - miglioramento in Piemonte : allerta verde - restano ancora isolate 330 persone : Le condizioni meteorologiche in Piemonte sono in netto miglioramento ed è atteso un periodo di bel tempo fino alla serata di sabato. Pertanto il bollettino di allerta meteoidrologica di Arpa Piemonte riporta allerta verde per oggi e domani in tutti i settori della regione. In sala di crisi della Protezione civile di Corso Marche 79, nel corso dell’evento sono giunte segnalazioni di fenomeni franosi da 108 Comuni, altri 35 hanno segnalato ...

Maltempo Piemonte : in corso nuove evacuazioni nell’Alessandrino : A causa del Maltempo, sono in corso nuove evacuazioni a Melazzo, Strevi e Pareto, nell’Alessandrino: in dettaglio, a Melazzo, nell’Acquese, alcune case sono state evacuate in strada Paradiso per una frana; a Strevi 3 sono 3 gli sfollati in Regione Contero; a Pareto, al confine con il Savonese, chiusa la strada comunale di via Mazzini. “Per Acqui, e per i Comuni del nostro bellissimo territorio ferito serviranno risorse ingenti, ...

Maltempo - alta marea a Venezia : allagato il 28% del centro storico. Allerta gialla in Piemonte : Ancora piogge nel nord Italia, dove in Piemonte una nuova perturbazione ha fatto scattare l’Allerta gialla. Sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone appenniniche al confine con la Liguria, già danneggiate dal ciclone dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. E a Venezia l’acqua ha già raggiunto il picco di alta marea a quota 121 centimetri alle ore 10.30, come da previsioni. È rinforzata anche da forti temporali ...