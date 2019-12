ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Se l’Inter ieri è riuscita a superare in classifica la, lo ha fatto perché ha commesso pochissimi errori. Al contrario della, scrive Gigisu La Stampa. La squadra di Sarri hato die di più. “La, che pure in questa prima fase di stagione a qualche errore ci aveva abituato, stavolta ha esagerato in tutte le zone del campo: in particolare nei primi e negli ultimi metri, che sarebbero poi le zone che contano. Perché? Ah, saperlo. Si va di ipotesi, e la prima che viene in mente è che cercando brillantezza, indubbiamente cresciuta, abbia smarrito un po’, un bel po’ del suo proverbiale cinismo. In area altrui, ma sopratnella propria”. C’è un dato di fatto, continua: “ildinon può. Mentre il Ronaldo sempre dipuò anchedentro, per provare a ritrovarsi: ma a rischio di ...

napolista : Garanzini: il Dybala di questi tempi non può star fuori. La Juve sbaglia tutto e di più Su La Stampa. La Juve ha es… - TUTTOJUVE_COM : Garanzini (La Stampa): 'Il Dybala di questi tempi non può star fuori. E Ronaldo...' - napolista : Garanzini: Dybala, tenore in stato di grazia con il vantaggio dell’estetica Su La Stampa. E’ maturato e si è ripres… -