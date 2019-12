Fisco : Bordignon - 'sistema italiano ha perso razionalità' (3) : (Adnkronos) - Per Maria Cecilia Guerra, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze "l’imposta sul reddito è la prima cosa su cui bisogna intervenire". Secondo Guerra, "è importante che si faccia una riforma fiscale per ridare ordine a un sistema che ha perso ogni caratteristica per q