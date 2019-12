Cosa sono le misure dispensative per gli studenti con DSA?

dilei

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Oltre agli strumenti compensativi, la normativa (Legge 170/2010) in materia di(Disturbi Specifici di Apprendimento) prevede anche l’utilizzo diper gli alunni con. Leaccorgimenti che permettono di non svolgere le prestazioni che risultano eccessivamente difficili e che comunque non migliorerebbero l’apprendimento. In alternativa alcuni compiti posessere eseguiti dagliconin forma ridotta o con più tempo a disposizione. Facciamo qualche esempio di misura dispensativa.non fare? Far leggere un lungo brano a uno studente dislessico è un esercizio inutile perché non gli permette di fare progressi contro la difficoltà di lettura. Costringere uno studente cona prendere appunti durante la lezione è una forzatura priva di senso perché ignora le specificità del ragazzo senza alcun beneficio per il suo livello di ...

ItaliaViva : 'Non tocca ai magistrati decidere cosa fosse la #Leopolda. Vi diciamo noi cos'è la Leopolda: è la più grande manife… - NicolaPorro : Cosa sta succedendo alla Deutsche Bank e perché i nostri risparmi sono a rischio, spiegato in questo articolo da… - ItaliaViva : Sono tutti testimoni di quante polemiche abbiamo subito perché la Leopolda non era un'iniziativa di partito. Noi ab… -