Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve | travolto e ucciso dal padre

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : travolto e ucciso - alla guida c'era il padre : Un bambino di 6 anni nello Utah è morto dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. Il piccolo Herman Slaughter stava sopra il macchinario con suo...

Dramma in casa - Bimbo di 2 anni muore tra le fiamme per salvare il suo cagnolino : La tragedia del piccolo Loki Sharp, un bimbo di due ani morto tragicamente in un devastante incendio che ha avvolto l'abitazione di famiglia viveva con i genitori. Il bimbo è corso all'intero della casa e verso le fiamme nel tentativo di salvare il suo amato cagnolino che era rimasto dentro e che poi è stato ritrovato morto accanto a lui.Continua a leggere

Caserta - travolto in bicicletta da una vettura in corsa muore un Bimbo di 12 anni : Era in bicicletta sulla strada nazionale Appia a Santa Maria a Vico, nel Casertano, quando è stato travolto e ucciso da un’automobile in corsa. L’arteria è molto pericolosa e le macchine sfrecciano ad alta velocità, ma questo non lo poteva sapere Paolo Zimbardi, il bambino di 12 anni che, uscito di casa, si era allontanato dalla sua abitazione di Arienzo, un piccolo centro che confina con Santa Maria a Vico, per fare un giro all’aria aperta. Lo ...

Patrigno ustiona Bimbo di 7 anni con l’acqua bollente : aveva preso un brutto voto : Patrigno ustiona bimbo di 7 anni con l’acqua bollente: aveva preso un brutto voto. L’uomo voleva punire in questo modo il piccolo per non essere andato bene a scuola. Con una doccia d’acqua bollente ha provocato le ustioni sul cuoio capelluto del bimbo. Questo è stato il gesto compiuto dal Patrigno su un bambino di […] L'articolo Patrigno ustiona bimbo di 7 anni con l’acqua bollente: aveva preso un brutto voto è ...

Bimbo malato e abbandonato a Torino : “Per Giovannino raccolti 12mila euro. È stabile” : Il piccolo Giovannino, il Bimbo nato ad agosto all'ospedale Sant'Anna di Torino e abbandonato dai genitori perché affetto da Ittiosi Arlecchino, è stabile: lo hanno confermato fonti ospedaliere a Fanpage.it su spinta di alcuni lettori che hanno anche partecipato attivamente alla raccolta fondi lanciata dal Comune. Il vicesindaco Schellino: "Al 19 novembre raccolti 12mila euro. Ora, cali il silenzio su questa storia".Continua a leggere

"Un Bimbo di cinque anni ha visto sua madre annegare. Non sa ancora che l'ha vista morire" : Testimonianza di Ester Russo, psicologa di Medici Senza Frontiere, che dal 25 al 27 novembre ha svolto, insieme a due mediatori interculturali, un intervento di supporto psicologico rivolto a 23 superstiti dell’ultimo naufragio, avvenuto lo scorso 23 novembre a un miglio dall’isola di Lampedusa. Il tragico evento si è verificato quando un grosso barcone con centinaia di migranti a bordo si è rovesciato. 149 persone sono ...

“Miracolo”. Affetto da paralisi totale - il Bimbo di 4 anni cammina per la prima volta : La vita che non si arrende e che continua a lottare. È una storia che tocca il cuore quella di Bleu Greenwood, un bambino di Leicester nato con una grave paralisi cerebrale. Non era mai riuscito a camminare Bleu Greenwood ma nei giorni scorsi è riuscito a provare quest’emozione unica. Soffriva di scatti incontrollabili e aveva difficoltà anche ad alzare la testa perché i suoi muscoli erano deboli. Si tratta di un vero e proprio miracolo per lui ...

Affetto da paralisi cerebrale - Bimbo di 4 anni cammina per la prima volta : “È un miracolo” : La storia di Bleu Greenwood, di Leicester, nel Regno Unito, Affetto dalla nascita da una grave paralisi cerebrale al quinto stadio. I medici avevano detto ai suoi genitori che non avrebbe mai parlato e camminato, invece loro hanno raccolto undicimila sterline per farlo sottoporre ad una operazione che gli ha salvato la vita. La scorso 13 novembre è riuscito persino a muovere i primi passi: "Non abbiamo mai pensato che potesse succedere una cosa ...

Incidente in casa per il Bimbo dei Ferragnez : "Persi 20 anni di vita - ma Leo sta bene" : “Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene”, dice mamma Chiara Ferragni su Instagram. Leone, figlio di Fedez e dell’influencer, è stato infatti protagonista di un piccolo Incidente domestico: il bimbo avrebbe sbattuto la fronte mentre giocava, procurandosi un taglio sulla fronte.A spiegare la dinamica dell’accaduto è la stessa Ferragni: ”È finito con la fronte su un battiscopa mentre ...

Coppia degli orrori - sfruttava Bimbo di 2 anni per fare video pedopornografici da vendere : La polizia Usa indagava sul 49enne Charlie William Wright per possesso di materiale pedopornofgrafico ma una volta in casa ha scoperto che in realtà lui e la compagna giravano i video direttamente da vendere abusando di un bimbo di soli 2 anni.Continua a leggere

Bimbo di 7 anni ucciso a botte dal patrigno nel Napoletano : «La madre lo ha sacrificato per coprire il compagno» : Davanti alla Corte di Assise di Napoli, si sono avvalse della facoltà di non rispondere le due maestre e la dirigente dell'istituto scolastico imputate, per omessa denuncia,...

SALVATO DAGLI ANGELI CUSTODI/ Gettato da 3°piano - Bimbo 5 anni è vivo "Gesù mi ama" : Mi hanno preso gli ANGELI CUSTODI, racconta un bambino di 5 anni che si è SALVATO nonostante sia stato lanciato dal terzo piano

Statua di ghiaccio del mercatino di Natale si spacca e cade : Bimbo di due anni muore schiacciato : Un bambino di due anni è morto colpito da una scultura di ghiaccio posta come attrazione di un mercatino di Natale. È successo intorno alle 20 di domenica 24 novembre in Lussemburgo: secondo le prime ricostruzioni, la scultura di ghiaccio si è spaccata ed è caduta, colpendo il bambino. Inutili i soccorsi immediati: il piccolo è morto in ambulanza, come ha riferito la polizia. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio involontario, secondo ...