Bambino deve subire il suo ottavo intervento e allora il medico per tranquillizzarlo

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Undi soli 9 anni era già al suopresso all’Ospedale Pediatrico del Wisconsin, negli Stati Uniti d’America. In questo ospedale c’è una grande attenzione per i bambini che non vengono considerati solo dei piccoli adulti ma viene dato loro tutto il supporto necessario alla loro età rispettando la fragilità propria dell’età di ognuno di loro. Il piccolo, ad ogni, portava con se il suo pupazzo del cuore, Mike Wazowski eil chirurgo Travis Groth ha pensato di rasserenare il piccolo facendo la stessa operazione che avrebbe fatto a lui anche al suo pupazzo. Così ha iniziato ad operarlo mentre ilsi addormentava e al risveglio il piccolo ha trovato accanto a sè il pupazzo fasciato esattamente come lui. Il dottor Groth che operava il pupazzo è stato immortalato in una foto e la foro postata sul web. Chi conosce questa struttura non ...

