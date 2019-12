UPAS | l’uragano Cinzia | “Sconvolgo la vita del vigile Guido Del Bue”

gossipetv

(Di domenica 1 dicembre 2019) Veronica Mazza interpretaMaiori da più di un decennio a Un posto al sole Veronica Mazza è per tutti l’uraganoMaiori. Ex fidanzata diDel Bue, tra andate e ritorni fa parte del cast di Un posto al sole dal 2006. I siparietti che l’hanno vista protagonista sono molti, non ultimo quello … L'articolo, l’uragano: “Sconvolgo ladelDel Bue” proviene da Gossip e Tv.

LaRmosciata : Raffaele si preoccupa del figlio 40enne sotto l’acqua e se ne fotte dell’altro che magari è in mezzo al mare con un uragano ... #upas -