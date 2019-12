Udine | uccise la fidanzata Francesco Mazzega si suicida

blogo

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si èto, il 38enne condannato venerdì scorso in appello a 30 anni di carcere per l’omicidio della suaNadia Orlando, di 21 anni. La ragazza fu uccisa la sera del 31 luglio 2017 vicino casa, a Vidulis, frazione di Dignano ()., secondo quanto accertato dalle indagini, dopo averle tolto la vita, andò in giro in auto con il cadavere della ragazza per tutta la notte. L’uomoNadia perché lei voleva interrompere una relazione diventata asfissiante."Voleva lasciarmi, era troppo disinibita. Per dileggiarmi mi ha confessato perfino un tradimento. Ho perso la testa e le ho messo le mani al collo, premendo sempre più forte" aveva confessato davanti alla polizia. "Non merito perdono. Ho paura anche a chiederlo" le sue ultime parole in aula.Nadia venne strangolata nell’auto diin un luogo appartato lungo il greto del fiume ...

