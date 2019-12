Lazio | Luis Alberto | «Dedico il gol ai tifosi»

PAGELLE Lazio Udinese : Immobile inarrestabile - Luis Alberto incanta VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Udinese, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Immobile FLOP: Ekong VOTI Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 7, Milinkovic 6, Leiva 7 (75’ Cataldi sv), Luis Alberto 7.5 (79’ Andrè Anderson sv), Lulic 6.5 ...

Lazio-Udinese 3-0 diretta Luis Alberto fa tris ancora dal dischetto : Lazio e Udinese scendono in campo quest'oggi alle 15 all'Olimpico per la 14esima giornata di Serie A. I biancocelesti, terzi in classifica con 27 punti, hanno l'occasione questo...

Uomini e donne - segnaLazione su Juan Luis : sarebbe stato avvistato a Napoli con una bionda : Nelle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani ha letteralmente perso la testa per Juan Luis Ciano, l'affascinante cavaliere di origine venezuelana che sembra ricambiare tale interesse. La conferma è arrivata dall'appuntamento di giovedì 28 novembre quando lui ha deciso di eliminare ben sei signore giunte in trasmissione per conoscerlo e, poco dopo, non ha rinunciato a scambiare un bacio a stampo con la dama torinese. ...

Lazio-Cluj 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Correa funambolo - Luis Alberto come l’asino di Buridano [FOTO] : Lazio-Cluj, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio batte il Cluj e spera ancora nella qualificazione. All’Olimpico finisce 1-0 con il gol di Correa che decide un match tutto sommato equilibrato, con i rumeni più volte vicini alla rete, che si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Correa il migliore della Lazio, bene anche Proto, ma in generale prestazione positiva di tutti gli uomini di Simone Inzaghi. In alto la ...

Tanti auguri a… Luis Nani : la spalla di CR7 e quel passato sfortunato alla Lazio : Un talento di livello internazionale che ha stupito i tifosi di tutta l’Europa. Il protagonista di oggi per la speciale rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è Luís Carlos Almeida da Cunha, in arte Nani. L’ala portoghese, ex Manchester United e Lazio fra le tante, compie oggi 33 anni. La storia di un talento sottovalutato e del suo profondo legame con il connazionale Cristiano Ronaldo. Luis Nani è cresciuto ...

Gol Correa - Lazio avanti sul Lecce : funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] : Gol Correa – Lazio in vantaggio a metà del primo tempo, il “Tucu” fa ancora esultare i suoi tifosi. L’assist porta la firma di Luis Alberto, che come al solito si conferma ispirato in questo campionato. Un vero peccato per il Lecce che non aveva demeritato fino a quel momento. L'articolo Gol Correa, Lazio avanti sul Lecce: funziona l’asse con Luis Alberto [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Anticipazioni Trono Over - Juan Luis sta usando Gemma? SegnaLazione - lei piange : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani piange per Juan Luis: anche con lui nessun lieto fine? Sembrava procedere tutto per il meglio, invece le Anticipazioni del Trono Over di oggi vedono Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis. Il primo sfogo è arrivato a causa di Tina Cipollari, perché ha chiesto a Juan Luis di […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Juan Luis sta usando Gemma? Segnalazione, lei piange proviene da Gossip e Tv.

Celtic-Lazio live - le formazioni ufficiali : fuori Luis Alberto ed Immobile : Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità. CELTI-LAZIO, formazioni ufficiali CELTIC: in attesa. LAZIO (3-5-2): Straskosha; Acerbi, ...

Lazio - Luis Alberto : “Sto molto bene a Roma. Ritorno al Barça? Deciderà chi di dovere…” : “Quando sono arrivato alla Lazio sapevo che il primo anno sarebbe stato complicato ed è stato così. Adesso ho più di 100 partite con la maglia della Lazio. Io e la mia famiglia stiamo molto bene a Roma”. Sono le parole al ‘Mundo Deportivo’ del centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto, che traccia un bilancio della sua esperienza in biancoceleste e in quella passata al Barcellona B nel 2012-2013: “Per ...

Lazio - Inzaghi : “Meglio nella ripresa. Altra squadra con Milinkovic e Luis Alberto? Non sono d’accordo” : La Lazio batte il Rennes in rimonta, Milinkovic e Immobile i marcatori biancocelesti dopo il vantaggio di Morel. Al termine del match, ai microfoni di Tv8, le parole del tecnico Simone Inzaghi. “Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano ma noi non cercavamo le punte. Più bravi e pazienti nella ripresa. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche e fare una buona costruzione, al di là di chi gioca. Lo ...

Lazio-Rennes 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milinkovic e Luis Alberto cambi d’oro [FOTO] : Lazio-Rennes, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dell’Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, tra la Lazio e il Rennes. Per i biancocelesti c’è da riscattare la sconfitta in Romania in casa del Cluj, i francesi hanno invece già un punto per via del pari ottenuto contro il Celtic. Vince la Lazio, che rimonta con Milinkovic e Immobile il vantaggio di Morel. ...