Germania | Loew | «Il girone della morte | non vedo l’ora!» – VIDEO

Germania - la convocazione di Amiri è inusuale : Loew non ha il suo numero - è il giocatore a dover telefonare al ct! : La convocazione di Nadiem Amiri per la Germania è fra le più strane mai avvenute: il ct Loew non ha il suo numero di telefono, è il giocatore a dover telefonare all’allenatore La pausa per le Nazionali porta con sè una storia davvero simpatica. La convocazione di Nadiem Amiri con la maglia della Germania è stata fra le più inusuali mai avvenute. Il ct Joachim Loew è rimasto favorevolmente sorpreso dalle prestazioni del giocatore con ...