Serie B | Virtus Entella-Juve Stabia | dove vedere la gara in Tv

Basket - Serie A 2019-2020 : la presentazione dell’11^ giornata. La Virtus Bologna ospita Cantù - Milano contro Reggio Emilia : Nel weekend è in programma l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020: si comincia domani sera con l’interessante anticipo tra Trento e Brindisi e si finisce nella serata di domenica con il posticipo tra Virtus Bologna e Cantù; il turno di riposo toccherà alla Fortitudo Bologna. Andiamo ora ad analizzare singolarmente le sfide del fine settimana. DOLOMITI ENERGIA TRENTO-HAPPY CASA BRINDISI (Sabato 30 novembre, ore 20.30)Trasferta ...

Serie B - dove vedere Chievo-Virtus Entella in Tv e in streaming : Si conclude questa sera la 13esima giornata di Serie B con il posticipo che ha per protagoniste Chievo e Virtus Entella, due formazioni che non stanno attraversando il loro momento migliore e che hanno quindi la necessità di una buona prestazione per risollevarsi in classifica. Entrambe, infatti, mancano l’appuntamento con la vittoria ormai dal 29 […] L'articolo Serie B, dove vedere Chievo-Virtus Entella in Tv e in streaming è stato ...

Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna - sorrisi per Treviso e Venezia : la Fortitudo si impone all’overtime : Termina la decima giornata del campionato di Serie A di Basket, tutti i Risultati delle gare disputate oggi La decima giornata del campionato di Serie A di Basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67. Grande prestazione ...

Virtus Roma-Treviso - Serie A basket : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : A un’ora per certi versi inusuale arriva la sfida che oppone due delle tre neopromosse della stagione 2019-2020, la Virtus Roma e la De’ Longhi Treviso. Poiché gli ospiti sono in A con la nuova società, l’Universo Treviso basket, a livello ufficiale di sfida con la Virtus Roma se ne registra solo una: il quarto di finale di Coppa Italia di A2 del 2017, vinto in rimonta nel finale dai trevigiani. Di quel match è rimasto solo ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 10^ giornata : il big match è Milano-Sassari - turno di riposo per la Virtus Bologna : Archiviata la folta settimana di impegni europei, torniamo a concentrarci sul massimo campionato italiano. L’edizione 2019-2020 della Serie A è giunta alla decima giornata, che prevede il turno di riposo per la Virtus Bologna, leader indiscussa del torneo con nove vittorie in altrettanti incontri. Andiamo ora a presentare le singole partite in programma per questo weekend. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Sabato 23 ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma fa suo il posticipo contro Pesaro : La Virtus Roma continua a stupire e vola in classifica. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Piero Bucchi, che supera Pesaro nel posticipo della nona giornata per 92-83 e si porta al quarto posto in classifica in compagnia di Brescia, Milano e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte la situazione di Pesaro continua ad essere drammatica, con l’ultimo posto in classifica a zero punti e a -4 dalla salvezza. In casa Roma i migliori ...

Risultati Serie A Basket : la Virtus Bologna non sbaglia un colpo - Milano ko contro la Fortitudo : sorrisi per Pistoia e Roma : Il big match della nona giornata del campionato di Serie A di Basket se lo aggiudicano gli emiliani, che non lasciano scampo alla squadra di coach Messina Nove vittorie nelle prime nove giornate di campionato, la Virtus Bologna non conosce ostacoli in questa stagione, stendendo a domicilio anche Trieste. Gli uomini di Aleksandar Djordjevic si impongono 89-85 dopo un overtime, rimanendo dunque a punteggio pieno. Grandissima prestazione di ...

Basket - 9a giornata Serie A 2019-2020 : è grande Bologna! Virtus ancora imbattuta - Fortitudo batte Milano. Varese supera Venezia : Emozioni a non finire nella nona giornata della Serie A di Basket. Dopo le vittorie di Sassari e Cremona nei due anticipi di ieri e mezzogiorno, le altre partite hanno regalato una Serie incredibile di colpi di scena. Soffre tantissimo, rimonta tredici punti di svantaggio, ma resta ancora a punteggio pieno la Virtus Bologna. La squadra di Djordjevic sa solo vincere e questo volta lo fa dopo un tempo supplementare contro una ...

