Pierpaolo muore a 29 anni Appena dimesso dall’ospedale | poi la tragedia

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Pier Paolo Padovani aveva solo 29. Lainizia con una febbre altissima. Un malore atipico, che ha portato Pier Paolo a rivolgersi subito al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Febbre molto alta e mal di testa. Alcuni accertamenti, che sommariamente hanno spinto i medici a dimettere il ragazzo. Poi l’epilogo. Neanche 24 ore dopo, le condizioni di salute di Pier Paolo sono peggiorate. No ci si spiega come possa accaduto. Una vita spenta a cui nessun sa dare delle risposte o delle spiegazioni. È morto lunedì scorso per una meningite da meningococco. A Ferrara, il 29enne. La famiglia ha sporto denuncia: omicidio colposo in attesa dell’autopsia. Avviata la profilassi per almeno cento persone. Sulla vicenda ci sono molti quesiti irrisolti, che hanno portato, inevitabilmente, ad aprire un’inchiesta sul caso. Si tratta di omicidio colposo? Continua dopo ...