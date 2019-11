LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | ennesimo suicidio Ferrari | Hamilton in pole | poi

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05si è rivelato nettamente superiore con una Mercedes perfetta e ben equilibrata. La, al di là dell’errore pacchiano conclusivo, ha palesato i consueti limiti aerodinamici nel terzo settore. 15.03 Laha commesso l’errore gravissimo della stagione. Leclerc ha preso la bandiera a scacchi nella Q3, non riuscendo dunque neppure ad iniziare l’ultimo tentativo utile a disposizione! 15.01di, che si migliora: 1’34″779. 2° Bottas a 0.194, ma scatterà dall’ultima posizione per la penalizzazione a seguito del doppio cambio di motore. In prima fila scatterà dunque Verstappen, a 0.360 dal record della pista di. Terza e quarta piazza effettiva per Leclerc e Vettel, rispettivamente a 0.440 e 0.560. 15.00 Primo settore altissimo per Vettel, laha gettato ...

SkySportF1 : ?? Miglior tempo in extremis per #Leclerc ? #Norris fuori dalla top 10 LIVE il #Q3 ? - SkySportF1 : ? 'Bagarre' in vetta per le #Mercedes ? #Leclerc gira con le gomme “vecchie” LIVE le #FP3 ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: Leclerc si gioca la prima fila Hamilton imprendibile - #Dhabi #DIRETTA:… -