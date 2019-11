Lecce | 49enne cade dal cestello elevatore mentre pota gli alberi e muore sul colpo

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Un brutto incidente sul lavoro si è verificato alle ore 12:30 di oggi ad Alezio, nelse, dove un uomo di 49 anni, Romeo Reo, è mortostavando alcunidi una proprietà privata. Tutto è accaduto in pochi secondi: l'uomo si trovava su di une, forse per la caduta improvvisa di un ramo, è finito sul terrazzo dell'abitazione. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare in quanto è morto sul. Immediatamente sul luogo della disgrazia, che si trova sulla provinciale che collega la stessa Alezio a Gallipoli, sono giunti i soccorsi, in particolare un'ambulanza partita dal nosocomio della "Città Bella". Il pontepreso a noleggio Sono ancora poche le indiscrezioni che arrivano dal Salento ma, a quanto pare, ildal quale è caduto ilera stato preso a noleggio da una ditta che ha sede a Matino, paesino che si trova ...

