Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i

Formula 1 – L’ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton in pole, Bottas partirà dal fondo: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico ha conquistato il primo posto, con record della pista, nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, però, partirà domani dal fondo della griglia, a causa della penalità ...

Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 : Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il

DIRETTA Formula 1/ Gp Abu Dhabi qualifiche live : pole position per Lewis Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2019 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito mediorientale, oggi sabato 30 novembre,.

Formula 1 – Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021 - Briatore avverte : “puntate su Leclerc - è al suo livello” : Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, la bomba di mercato piloti infiamma l’ultimo weekend di F1: Flavio Briatore però punta su Charles Leclerc L’ultima gara della stagione porta con sè i primi rumor di mercato per i prossimi anni: con l’assenza dei risultati in pista, si dovrà pur parlare di qualcosa! La notizia non è di certo banale: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Per ora fantasia, servirà incastrare i pezzi del ...

Formula 1 – Il problema della… concentrazione nelle riunioni tecniche ed il divorzio di Bottas : la verità di Lewis Hamilton : A tutto Lewis Hamilton: dal bilancio stagionale al divorzio di Valtteri Bottas dalla moglie. Le parole del campione del mondo E’ giunto il momento del Gp di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono approdati tutti sul circuito di Yas Marina, con Vettel in ritardo a causa della nascita del suo terzo figlio, dove oggi hanno raccontanto le sensazioni con le quali arrivano all’ultimo appuntamento ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambio Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

Formula 1 – Tutto pronto per lo scambuo Hamilton-Rossi - Lewis non sta nella pelle : “un onore essere nella stessa pista con Valentino” : Lewis Hamilton emozionato all’idea di scendere in pista con Valentino Rossi: le sensazioni del britannico in vista dello scambio del prossimo 9 dicembre a Valencia Termina domenica la stagione 2019 di Formula 1, ma dopo lo spettacolo di Abu Dhabi ci sarà ancora una speciale giornata a motori da seguire con passione. Il 9 dicembre, a Valencia, infatti, Valentino Rossi e Lewis Hamilton si scambieranno i mezzi: il Dottore salirà ...

Formula 1 – Ecclestone non esclude l’addio di Mercedes e Hamilton : “Lewis alla Ferrari? Penso che…” : Bernie Ecclestone sincero: l’ex Patron della Formula 1 non esclude un addio della Mercedes e sul futuro di Lewis Hamilton… Manca un’ultima sfida per la conclusione del campionato 2019 di Formula 1. Hamilton ha vinto il sesto titolo Mondiale matematicamente ad Austin, e la Mercedes ha festeggiato in grande per il titolo costruttori. Il team di Brackley, però, potrebbe non rimanere a lungo nel Circus e dopo le ...

Formula 1 – La folta chioma senza treccine ed il messaggio ai fan - Lewis Hamilton ammette : “ho imparato alcune lezioni preziose in Brasile” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp del Brasile: il britannico ammette di aver sbagliato e di aver imparato lezioni preziose Gara amara domenica in Brasile per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes è stato penalizzato per un contatto con Albon, perdendo così il terzo gradino del podio. Un weekend che ha comunque dato degli insegnamenti al sei volte campione del mondo, che dopo aver mostrato la sua chioma senza treccine, ha voluto ...

Formula 1 – Lewis Hamilton più aggressivo nelle ultime gare : “ecco cosa faremo adesso” : Lewis Hamilton intimorisce i rivali in Brasile: approccio diverso per il britannico e la Mercedes ad Interlagos In Brasile si corre il penultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Oggi si disputeranno le qualifiche, dopo la prima giornata di prove che ha visto la Ferrari dominare, i piloti battaglieranno per le prime posizioni in griglia. LaPresse Hamilton, fresco vincitore del suo sesto titolo Mondiale, non ha nulla da ...

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Lewis Hamilton fa tremare i colleghi in Formula 1 : "Ritirarmi?" : Ritirarsi? Mai. Parola di Lewis Hamilton, che parla del suo futuro in una lunga intervista al Jornal Nacional di Rete Globo, in Brasile, in occasione del Gran Premio di Interlagos: "Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vinc

Formula 1 - Lewis Hamilton racconta Niki Lauda : “non amava le cazzate - vi svelo cosa mi ripeteva sempre” : Il pilota britannico ha parlato dell’eredità morale lasciata da Lauda, esprimendo la propria ammirazione per l’austriaco Nel corso della sua esperienza alla Mercedes, Lewis Hamilton ha sempre avuto come punto di riferimento Niki Lauda, purtroppo venuto a mancare lo scorso 20 maggio dopo una lunga malattia. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco ha sempre avuto a cuore le sorti del sei volte campione del mondo, voluto a ...

Formula 1 - papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton : “vi spiego come ha fatto a diventare così forte” : Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1 La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà ...