CorSport | difesa del Napoli a doppia velocità In Champions presi 4 gol in 5 gare | in

CorSport : Liverpool-Napoli - Ancelotti prova la difesa a tre e mezzo. A centrocampo dubbio Fabian : Ieri, in allenamento, Carlo Ancelotti ha provato la difesa a tre e mezzo. Una soluzione che il Napoli ha già usato in Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’ipotesi prevede Maksimovic a destra, al fianco di Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Tre centrali e un solo esterno di ruolo. Il portoghese è sembrato fisicamente e mentalmente pronto. Sembra aver recuperato completamente dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori squadra a ...

CorSport : Napoli-Atalanta - difesa inedita. Accanto a Milik testa a testa Lozano-Mertens : Resta presente, nel Napoli, l’emergenza difesa delle ultime settimane. Oggi più di ieri, dopo l’infortunio di Malcuit. È difficile che Mario Rui e Manolas riescano a recuperare per la partita di domani contro l’Atalanta. Il portoghese è reduce dal problema muscolare rimediato a Genk. Il greco lotta ancora contro l’infrazione alla costola che l’ha tenuto fuori sia dalla partita di Champions contro il Salisburgo che da quella di campionato contro ...

CorSport : problemi in difesa per Ancelotti. Mario Rui potrebbe tornare col Salisburgo : Tanti i dubbi in difesa, per Ancelotti, in previsione della partita di campionato contro il Verona e di quella di Champions contro il Salisburgo. Soprattutto sulla sinistra. Finora è stato Mario Rui a tamponare la presenza a fasi alterne di Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport. Ma il portoghese non è al meglio della condizione. E’ partito per la nazionale anche se non completamente recuperato dall’infortunio capitato contro il Genk. Ed è un ...

CorSport : Torino-Napoli - a Manolas la direzione della difesa : Il leader del reparto difensivo, oggi, contro il Torino, sarà Kostas Manolas. Con Koulibaly squalificato e Maksimovic fuori uso per infortunio toccherà a lui dirigere le operazioni, al fianco di Luperto, con la protezione, ai lati, di Di Lorenzo e Ghoulam. In quattro gare (ha saltato la Sampdoria per scelte legate al turnover e il Lecce per un affaticamento muscolare), il greco ha segnato due gol. Praticamente, scrive il Corriere dello Sport, ...

CorSport : Torino-Napoli - Ancelotti prova il tridente di Sarri. In difesa è il turno di Luperto : Ultime prove tattiche di formazione, oggi, a Castel Volturno per Carlo Ancelotti. Poi ci sarà il volo per Torino. Il mister ieri Ancelotti ha provato diverse soluzioni in campo, compresa quella utilizzata ai tempi di Sarri, con il tridente Callejon, Mertens e Insigne, racconta il Corriere dello Sport. Segno che non scarta a prescindere l’idea del cambio modulo, che potrebbe essere un ritorno al 4-3-3. Non si sa nulla ancora delle scelte che ...