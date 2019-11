Continuano ad aumentare i disturbi alimentari | età scende a 11 anni

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) Isono in allarmante aumento e l'eta' di esordio piu' frequente per anoressia e bulimia e' tra i 15 e i 25. Ma sono in crescita i casi dagli 11/12. Rifiuto del cibo o, al contrario, grandi abbuffate restano i problemi piu' frequenti, ma ad essere in aumento e' anche e' anche la risposta maschile della vigoressia (fenomeno in aumento anche nelle donne).La causa? Un profondo disagio personale che trasforma la voglia di essere magri e "belli" in una patologia, aggravata dall'utilizzo dei social, che consentono ai loro utenti di crearsi dei profili online, utilizzati in questo caso per mettersi in mostra in una vetrina cui tutti hanno libero accesso e, dunque, facilitano confronti con modelli di bellezza irraggiungibili. A lanciare l'allarme e' Annalisa Venditti, psicologa esperta deidel comportamento alimentare presso il Gruppo INI (Istituto ...

