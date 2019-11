calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) La giornata del campionato di Serie A è entrata sempre più nel vivo, nel frattempo le dirigenze si muovono sempre di più sulcon l’obiettivo di rinforzare la rosa per le prossime sessioni di gennaio e giugno, nelle ultime ore importanti trattative, ecco la situazione nel dettaglio.– Il Monza sta disputando un campionato di Serie C molto importante, è in fuga in classifica e l’obiettivo è quello di ottenere la promozione in anticipo. Per questo motivo ha tentato il grande colpo in attacco per gennaio, l’arrivo di Alberto, l’attaccante però per il momento ha detto no.– Laè alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione del tecnico Ranieri, nelle ultime ore l’obiettivo è Barrow che l’Atalanta potrebbe cedere in prestito. Gli altrisono quelli di Mitroglu e Facundo ...

CalcioWeb : #Calciomercato, i nomi per l'attacco di #Sampdoria e #Torino: la risposta di Paloschi al Monza - StoriaAmore79 : PARATICI HA DECISO: 2 COLPI PER GENNAIO! La Juve beffa tutti e trova l'accordo verbale con i giocatori I NOMI??… - CalcioNews24 : Calciomercato Juve, quattro nomi in uscita per gennaio -