Pil | Istat | in 3° trimestre lievissimo incremento | prosegue fase quasi ristagno da 2 anni

**Pil : Istat - variazione acquisita per il 2019 +0 - 2%** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – La variazione acquisita del pil per il 2019 è pari a +0,2%. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.

**Pil : Istat - in 3° trimestre +0 - 1%** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Nel terzo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,3% nei confronti del terzo trimestre del 2018. Lo rende noto l'Istat in un comunicato.

Istat : cresce Pil - ma rimane stagnazione : 13.14 Nel 3° trimestre 2019 il Pil sale dello 0,1% rispetto al 2° trimestre e dello 0,3% su base annua. Lo rileva l'Istat. "Il Pil registra per il quarto trimestre consecutivo una dinamica congiunturale debolmente positiva e una crescita acquisita per il 2019 pari allo 0,2%. I dati recenti confermano quindi la persistenza di una sostanziale stagnazione dell'economia italiana, dall' inizio del 2018", scrive l'Istat.

Istat : Pil a +0 - 1% nel terzo trimestre - per il 2019 sale a +0 - 2% : Per la quarta volta consecutiva il Prodotto interno lordo mostra una crescita in termini congiunturali pari a un decimo di punto. A livello tendenziale, invece, il rialzo dello 0,3%, è il più alto dal terzo trimestre del 2018

Economia illegale e sommerso - Istat : “Nel 2017 il valore è salito a 211 miliardi - 12% del Pil. Irregolari 3 - 7 milioni di lavoratori” : Nel 2017 il valore dell’Economia non osservata – che comprende il “nero” e le attività illegali – è risalito a circa 211 miliardi di euro dai 208 dell’anno prima: si tratta del 12,1% del pil. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat: l’Economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro e le attività illegali a circa 19 miliardi. Le stime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione ...

Evasione - l’Istat : aumenta il lavoro irregolare - l’economia sommersa vale il 12% del Pil : L'Istat ha reso noto i dati del report “l’economia non osservata nei conti nazionali”. L'aumento dei lavoratori irregolari (+0,7% rispetto al 2016) ha segnato una ripresa di un fenomeno che nel 2016 si era attenuato (-0,7% rispetto al 2015). L'economia non registrata complessivamente vale 211 miliardi ed è pari al 12,1% del Pil.Continua a leggere

Evasione - Istat "192 miliardi economia sommersa"/ 12% del Pil : 19 mld di illegalità" : Report Istat, caos Evasione fiscale: 192 miliardi di euro di economia sommersa nel 2017, vale il 12,1% del Pil. Aumenta illegalità e lavoro irregolare

Def - Blangiardo (Istat) : "Stima Pil del governo coerente - gap fiscale di 109 - 7 mld in 3 anni" : Il Def del Conte bis al vaglio dei tecnici. Intervenuto stamattina in audizione parlamentare, il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ha spiegato che gli obiettivi di crescita indicati dal governo per il 2019, con Pil visto a +0,1%, appaiono coerenti con il quadro delineato nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Davanti alle Commissioni bilancio di Senato e Camera, Blangiardo ha sottolineato ...

Istat : Pil - proseguirà fase debolezza : 12.40 L'indicatore che anticipa l'andamento dell'economia per i prossimi mesi "ha mantenuto profilo negativo, suggerendo il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi".Così l'Istat "La revisione dei conti economici ha lievemente modificato il profilo del Pil, in marginale incremento congiunturale nel I e nel II trimestre (+0,1%). Tuttavia, a luglio, l'indice della produzione industriale ha registrato la seconda flessione ...

Istat rivede al rialzo stima Pil : +0 - 1% : 11.26 Nel secondo trimestre 2019 il Prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente che su base annua. Lo rileva l'Istat, rivedendo al rialzo la stima di agosto, che dava un Pil fermo a livello congiunturale, con una variazione nulla, e in calo tendenziale dello 0,1%. La correzione rientra nell'operazione di ridefinizione generale dei conti nazionali.

Istat - rapporto deficit/Pil cala all’1 - 1% : dato migliore dal 2000. Pressione fiscale aumenta al 40 - 5% : Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all’1,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all’1,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit-pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta del dato ...