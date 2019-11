Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Si avvicina anche per loro la tanto temuta “fine”. I, presenza costante sui nostri piccoli schermi, potrebbero ben presto salutarci. Per sempre. E’ quanto ha rivelato Danny Elfman, il compositore del celebre motivetto della sigla. “Da quello che ho sentito si avvicina la fine”, ha detto al magazine “Joe”, aggiungendo che l’potrebbe essere quella finale. A seguito della sua dichiarazione, i fan di Homer, Marge e di tutta la combriccola si sono fatti prendere dal panico sui social: “Pensavo che inon finissero mai”, ha scritto un utente su Twitter.Elfman non ha mancato comunque di esprimere ammirazione verso una delle serie animate più longeve di tutti i tempi: “Tutto quello che posso dire è che sono meravigliato che sia durata così tanto. Quando ho scritto questo pazzo ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'I Simpson stanno per finire: questa sarà l'ultima stagione': l'indiscrezione del compositore Danny Elfman https://t.co… - nadurnet : RT @HuffPostItalia: 'I Simpson stanno per finire: questa sarà l'ultima stagione': l'indiscrezione del compositore Danny Elfman https://t.co… - HuffPostItalia : 'I Simpson stanno per finire: questa sarà l'ultima stagione': l'indiscrezione del compositore Danny Elfman -