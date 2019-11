Fridays For Future | al via il quarto sciopero globale

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) I ​Forsono tornati nelle piazze di tutto il mondo per ilper il clima. Lo speciale di diregiovani.it da tante città d’Italia. Milano,partito da piazza Cairoli “Il modello economico fondato sul Black Friday va cambiato ed è per questo che siamo in piazza”. È appena partito da piazza Cairoli ilper il clima. Almeno un migliaio al momento i manifestanti in marcia a Milano. “Oggi è una data importante. I popoli sono in rivolta contro un modello di sviluppo che genera diseguaglianze. Il 2 dicembre a Madrid cosa faranno i potenti della terra che si riuniranno per il COP25?”, chiedono provocatoriamente gli attivisti e le attiviste deiForlasciandosi alle spalle il Castello Sforzesco direzione piazza Oberdan. “Molte città tra cui Milano, ma anche l’Unione europea, hanno dichiarato l’emergenza ...

lofioramonti : Bravi. La sfida climatica è la missione 'Uomo sulla Luna' della nostra generazione. Deve essere la priorità assolut… - Tg3web : Studentesse e studenti tornano nelle piazze per il quarto sciopero globale dei 'Fridays for future' in difesa del p… - Corriere : Clima, studenti in piazza a roma e Milano per i «Fridays For Future» -