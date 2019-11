Trasformare uno smartphone in un microscopio portatile? Si può grazie a una invenzione

Trasformare un look da giorno in uno da sera : ecco come fare! : Ciao Elena! Capita spesso anche a me di non avere assolutamente tempo per struccarmi, rifare la skincare, ripartire dalla base viso e poi creare un makeup più intenso… o semplicemente, spesso non ne ho voglia! Fatto sta che la maggior parte delle volte esco di casa con una base viso fatta al volo, sopracciglia, mascara ed un po’ di rossetto, a volte con labbra grafiche se ho più tempo, altre volte con del semplice burro di cacao. In realtà ...